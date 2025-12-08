IndiGo crisis, Special trains to link Bengaluru with other cities

BENGALURU
The railways will operate special trains connecting Bengaluru and other cities to help passengers stranded due to the mass cancellation of IndiGo flights.
Train number 06257 will leave KSR Bengaluru at 8.05 am on December 8 and reach Chennai Central at 2.45 pm.
Train number 06258 will leave Chennai Central at 4.10 pm on December 8 and reach KSR Bengaluru at 10.45 pm.
Train number 06260 will leave Hazrat Nizamuddin at 11.50 pm on December 9 and reach Yeshwantpur at 7.45 pm on December 11.
Train number 06569 will leave Yeshwantpur at 7 am on December 8 and reach Hazrat Nizamuddin at 3 am on December 10.
Train number 06570 will leave Hazrat Nizamuddin at 11.50 pm on December 10 and reach Bengaluru Cantonment at 7.45 pm on December 12.
Train number 06264 will leave Pune at 3.30 pm on December 8 and reach Bengaluru Cantonment at 9.30 am on December 9.
Train number 08074 will leave Yelahanka at 4.45 am on December 9 and reach Santragachi at 2 pm on December 10.
Train No. 08501 Visakhapatnam- SMVT Bengaluru Express Special will leave Visakhapatnam at 3.20 PM on December 8 and reach SMVT Bengaluru at 12.45 PM on next day.
Train No. 08502 SMVT Bengaluru- Visakhapatnam Express Special will leave SMVT Bengaluru at 03.50 PM on December 9 and reach Visakhapatnam at 01.30 PM on the next day.
Train number 06148 will leave Yelahanka at 10 am on December 8 and reach Ernakulam at 10.15 pm on the same day.
Train number 06575 will leave Yeshwantpur at 7 am on December 10 and reach Ajmer at 10.30 pm the next day.